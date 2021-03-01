Памятник архитектуры. В Одессе обрушилась часть старинного дома – фото

В Одессе обрушилась часть дома на улице Нежинской, 16, который является памятником архитектуры и был доходным домом Сретенской церкви 1879 года постройки. Об этом сообщает местное СМИ Думская.

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По данным издания, обрушение произошло в 03:00 ночи 1 марта. Сейчас на месте работают сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций, пишет Думская. LIGA.net звонила в Одесское облуправление ГСЧС, однако там на звонки не ответили. LIGA.net обратилась с письменным запросом.

В Думской пишут, в результате обрушения никто не пострадал. В издании отмечают, что еще в субботу во флигеле дома пошла трещина, после чего жильцов ближайших к ней квартир отселили. Ночное обрушение произошло как раз по месту, где была трещина, пишет СМИ.

Корреспондент издания предает с места событий, что также был поврежден соседний дом №14 (упали кирпичи на крышу), завалилась прилегающая к аварийному флигелю стена. Был отселен житель одной из квартир, которая получила повреждения.

В Одессе неоднократно рушились старые дома. Например, в июне 2020-го из-за обрушения дома на Французском бульваре пришлось выводить из-под завалов 25 человек. А в начале февраля рухнул заброшенный дом на Деволановском спуске.

Фото – Думская