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07.10.2019, 15:55

Под Одессой сгорела яхта депутата: фото

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Под Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фото
Под Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фото
Под Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фотоПод Одессой сгорела яхта депутата: фото

Причина возгорания пока неизвестна

Сегодня ночью у причала в селе Бурлачья Балка сгорела яхта, передает Главное управление Госсулжбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

По информации местного портала 048.ua, она принадлежала депутату Таировской объединенной территориальной громады Всеволоду Шаевскому.

К тушению пожара были привлечены 10 сотрудников ГСЧС и четверо членов пожарной команды Черномского рыбного порта.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек, еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

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Теги: одесса, яхта, пожар, черноморск, бурлачья балка, всеволод шаевский
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