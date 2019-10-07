Под Одессой сгорела яхта депутата: фото

Сегодня ночью у причала в селе Бурлачья Балка сгорела яхта, передает Главное управление Госсулжбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.
По информации местного портала 048.ua, она принадлежала депутату Таировской объединенной территориальной громады Всеволоду Шаевскому.
К тушению пожара были привлечены 10 сотрудников ГСЧС и четверо членов пожарной команды Черномского рыбного порта.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
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