Под Одессой сгорела яхта депутата: фото

Сегодня ночью у причала в селе Бурлачья Балка сгорела яхта, передает Главное управление Госсулжбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

По информации местного портала 048.ua, она принадлежала депутату Таировской объединенной территориальной громады Всеволоду Шаевскому.

К тушению пожара были привлечены 10 сотрудников ГСЧС и четверо членов пожарной команды Черномского рыбного порта.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

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