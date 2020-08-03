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03.08.2020, 10:37

Под Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видео

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Под Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видео
Под Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видео
Под Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видеоПод Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн – фото, видео

Рекордная партия эквадорского кокаина была спрятана в контейнере с бананами, отмечают пограничники

В порту Южный, что под Одессой, задержали рекордную партию кокаина из Эквадора. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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56,4 кг наркотика были расфасованы в 47 брикетов, спрятанные в вентиляционных отсеках контейнеров с бананами.

Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату, заявляют в ГПСУ. Ориентировочная стоимость партии на "черном" рынке может составлять более 200 млн гривень.

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Открыто уголовное дело по статье 305 уголовного кодекса о контрабанде наркотиков.

  • Пограничники отмечают, что это не первая подобная партия кокаина в этом году. Ранее были изъяты 30 кг наркотика из Чили и 53,4 из все того же Эквадора.

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Фото, видео - пресс-центр Госпогранслужбы

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Теги: наркотики, одесса, кокаин, южный
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