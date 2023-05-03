РФ била по Донецкой области "Градами" и артиллерией: убила двух человек, 9 ранены – фото

Российские оккупанты обстреляли Донецкую область из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии и минометов, в результате чего погибли двое гражданских, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, 3 мая российские оккупационные войска обстреляли Авдеевку, Константиновку, Торецк, Часов Яр, село Заречное Лиманской территориальной громады, Большую Новоселку и Новоукраинку Волновахского района.

Обстрел предположительно велся из ствольной артиллерии, РСЗО "Град" и минометов, сообщают правоохранители.

Среди пострадавших – двое работников предприятия и отец с сыном, которые сидели возле своего дома, когда российский снаряд ударил рядом с ними.