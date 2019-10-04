Снесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фото

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что самолет Ан-12, совершивший сегодня утром экстренную посадку в 1,5 км от городского аэропорта, не должен был садиться во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net.

"Сложно понять, почему это случилось, потому что он (самолет – ред.) не должен был садится во Львове. Он не должен был дозаправляться во Львове. Он запросил экстренную возможность дозаправиться и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Тут рядом жилые дома, если б он упал туда – была бы катастрофа", - рассказал мэр Львова.

По словам Садового, наиболее сильно пострадала кабина самолета.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, зажал людей, которые там были. Много фрагментов тел разбросаны у самого самолета", - описал место происшествия Садовый.

Сегодня утром грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова. По информации з амминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, у него закончилось топливо. В результате происшествия погибли пять человек.

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