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04.10.2019, 12:32

Снесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фото

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Снесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фото
Снесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фото
Снесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фотоСнесло кабину. Мэр Львова рассказал детали авиакатастрофы: фото

По словам Садового, самолет не должен был заходить на посадку во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что самолет Ан-12, совершивший сегодня утром экстренную посадку в 1,5 км от городского аэропорта, не должен был садиться во Львове. Об этом сообщает Zaxid.net.

"Сложно понять, почему это случилось, потому что он (самолет – ред.) не должен был садится во Львове. Он не должен был дозаправляться во Львове. Он запросил экстренную возможность дозаправиться и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Тут рядом жилые дома, если б он упал туда – была бы катастрофа", - рассказал мэр Львова.

По словам Садового, наиболее сильно пострадала кабина самолета.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, зажал людей, которые там были. Много фрагментов тел разбросаны у самого самолета", - описал место происшествия Садовый.

  • Сегодня утром грузовой самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова. По информации замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, у него закончилось топливо. В результате происшествия погибли пять человек.

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Теги: Львов, авиакатастрофа, самолет, андрей садовый, аэропорт, аварийная посадка, ан-12
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