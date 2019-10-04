Аварийная посадка самолета во Львове: есть погибшие - фото

Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

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Самолет АН-12 авиакомпании Украина Аэроальянс совершил экстренную посадку под Львовом. Об этом сообщает главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

UPD. По данным ГСЧС, в результате падения погибли пять человек, трое были спасены.

В 6:48 утра самолет, который выполнял чартерный грузовой рейс из испанского города Вико, пропал с радаров при заходе на посадку для дозаправки во львовском аэропорту. Через 20 минут экипаж вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

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Фото: Юрiй Лавренюк/Facebook

Сейчас на месте работают спасатели: они извлекают пострадавших из поврежденного самолета.

По предварительной информации, на борту находились семь членов экипажа, среди которых есть погибшие, сообщает замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

LIGA.net пыталась уточнить информацию о погибших в ГУ ГСЧС Львовской области, однако там так и не ответили. Номера, размещенные на сайте авиакомпании Украина Аэроальянс, оказались нерабочими.

9:15. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что аэропорт закрыт на неопределенное время. По его данным, в результате трагедии погибли четыре человека.

В аэропорту на звонок LIGA.net не ответили.

Фото: Ігор Зінкевич/Facebook

9:45. Спасатели деблокировали трех пострадавших из поврежденного самолета, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения Львова. В результате падения самолета 3 человека погибли. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

10:00. Зинкевич в Facebook. "Что удалось услышать на месте происшествия: 5 трупов, 2 достали живыми, 1 живой - не могут извлечь."

10:05. ГСЧС: в результате трагедии погибли пять человек, трое - спасены.

Новость дополняется.

Вчера в США разбился раритетный бомбардировщик времен Второй мировой войны: семь человек погибли.

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