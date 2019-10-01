Нелетная погода. В Одессе не могут приземлиться самолеты: фото

Иллюстративное фото: pixabay

Утром 1 октября три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Одессы из-за сильного северо-западного ветра. Об этом сообщает Думская со ссылкой на Flightradar24.

Около 9:30 Boeing-737 латвийской авиакомпании airBaltic, который шел из Риги, развернулся - и ушел в Борисполь.

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Рейс Стамбул-Одесса от Turkish Airlines полчаса летал в зоне ожидания. В итоге турецкие пилоты решили уйти на посадку в аэропорт Кишинева.

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В 11:15 не смог приземлиться Boeing-737 компании SkyUp, следовавший из Шарм-эль-Шейха. Самолет ушел в сторону Борисполя.

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Ранее аэропорт Борисполь расконсервировал старый терминал.

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