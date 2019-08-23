Военные в Израиле случайно обстреляли гражданский самолет: видео

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Израильские военные случайно обстреляли гражданский самолет над Голанскими высотами, который удобрял поля, приняв его за воздушное судно из Сирии. Пилот не пострадал. Об этом сообщает The Times of Israel.

В Министерстве обороны Израиля назвали произошедшее "серьезным инцидентом" и пообещали разобраться.

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"Военные, которые действуют на Голанских высотах, заметили самолет, оценив его как враждебный, проникший с сирийской территории и представлявший угрозу безопасности, и потому они открыли по нему огонь. Как только они поняли, что это израильский гражданский самолет, они перестали стрелять", - говорится в заявлении Минобороны.

כוח צה״ל שפעל ברמת הגולן זיהה בטעות כלי טיס ישראלי כעוין, ופתח לעברו באש | צפו בתיעוד התקרית@moyshis pic.twitter.com/wTUIPVqZRr — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2019

После инцидента пилот рассказал друзьям, что почувствовал, как что-то ударилось об крыло самолета, сначала подумав, что это птица, пока не заметил, что из самолета вытекает топливо.

Он быстро приземлился на аэродроме Маханаим возле Рош Пина, думая, что выстрел был произведен с сирийской территории.

Развалился на части. В США при взлете загорелся самолет: видео.

Утром 15 сентября борт Airbus A321 Уральских авиалиний рейса U6178 вылетел из аэропорта "Жуковский" в оккупированный Крым и вскоре аварийно приземлился из-за пожара и отказа двигателей из-за попадания туда птиц.

аварийно приземлился Пассажирам удалось снять инцидент на видео.

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