Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Военные в Израиле случайно обстреляли гражданский самолет: видео

Военные в Израиле случайно обстреляли гражданский самолет: видео - Фото
Фото: pixabay.com
23.08.2019, 10:57

Как сообщают СМИ, военные приняли его за воздушное судно из Сирии

Израильские военные случайно обстреляли гражданский самолет над Голанскими высотами, который удобрял поля, приняв его за воздушное судно из Сирии. Пилот не пострадал. Об этом сообщает The Times of Israel.

В Министерстве обороны Израиля назвали произошедшее "серьезным инцидентом" и пообещали разобраться.

Смотрите также: На Гавайях аварийно сел самолет: видео из салона

"Военные, которые действуют на Голанских высотах, заметили самолет, оценив его как враждебный, проникший с сирийской территории и представлявший угрозу безопасности, и потому они открыли по нему огонь. Как только они поняли, что это израильский гражданский самолет, они перестали стрелять", - говорится в заявлении Минобороны.

После инцидента пилот рассказал друзьям, что почувствовал, как что-то ударилось об крыло самолета, сначала подумав, что это птица, пока не заметил, что из самолета вытекает топливо. 

Он быстро приземлился на аэродроме Маханаим возле Рош Пина, думая, что выстрел был произведен с сирийской территории. 

Читайте также: Пассажир лайнера снял аварийную посадку на кукурузное поле: видео

Напишите нам
обстрел Израиль самолет военные
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 