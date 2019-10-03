Авария раритетного бомбардировщика в США: есть погибшие - фото

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В США бомбардировщик B-17 эпохи второй мировой войны врезался в сооружение для противогололедной обработки при попытке приземлиться в международном аэропорту Брэдли в Коннектикуте. Об этом сообщает CNN.

На борту бомбардировщика находились десять пассажиров и трое членов экипажа. Семь человек погибли и шесть получили травмы, двое из них - тяжелые ранения. Пострадал еще один человек, который был на земле.

Фото: twitter.com/aaron_katzman

Самолет несколько минут был в полете, когда пилоты сообщили о неисправностях и сделали запрос о разрешении на посадку.

По данным Федерального управления авиации США, бомбардировщик зарегистрирован на гражданского.