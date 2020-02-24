В Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фото

В арт-гостиной Одесского лингвистического центра открылась необычная персональная выставка художника Григория Вовка "Духовный интенсивизм", на которой вместо рам и холстов – пластиковые коробочки от фруктов. Об этом сообщает Думская.

Живопись плюс арт-объекты из отживших свое компьютерных дисков, остатков упаковки, деревянных чурбачков, билетиков, по мнению автора, "приводит в сферу стабильной духовности" благодаря "внутренней чистоте помыслов".

"Чередование исполненных вдохновений на практике подтверждает постоянство действий. Постоянство, чередование, возвращение создают непрерывный процесс с одной стороны, а с другой – меняющиеся перемены", - говорится в аннотации к выставке.

Григорий Вовк – известный маринист, пейзажист.

Фото: Александра Синельникова/Думская