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24.02.2020, 09:03

В Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фото

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В Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фото
В Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фото
В Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фотоВ Одессе показали картины из подложек для продуктов и трамвайных билетов: фото

В феврале художник Григорий Вовк открыл две персональные выставки

В арт-гостиной Одесского лингвистического центра открылась необычная персональная выставка художника Григория Вовка "Духовный интенсивизм", на которой вместо рам и холстов – пластиковые коробочки от фруктов. Об этом сообщает Думская.

Живопись плюс арт-объекты из отживших свое компьютерных дисков, остатков упаковки, деревянных чурбачков, билетиков, по мнению автора, "приводит в сферу стабильной духовности" благодаря "внутренней чистоте помыслов".

"Чередование исполненных вдохновений на практике подтверждает постоянство действий. Постоянство, чередование, возвращение создают непрерывный процесс с одной стороны, а с другой – меняющиеся перемены", - говорится в аннотации к выставке.

Григорий Вовк – известный маринист, пейзажист. 

Фото: Александра Синельникова/Думская

  • 15 января сообщалось, что художник-акционист Кирилл Бондаренко обратил внимание на ямы в Одессе, разместив инсталляцию "Арт-яма" в центре города (переулок Некрасова, 6).
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Теги: одесса, фото, выставка, Григорий Вовк
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