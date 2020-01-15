Художник креативно обратил внимание на ямы в Одессе: фото

Кирилл Бондаренко (фото - dumskaya.net)

Художник-акционист Кирилл Бондаренко обратил внимание на ямы в Одессе, разместив инсталляцию "Арт-яма" в центре города (переулок Некрасова, 6). Об этом сообщает Думская.

"Этой идеей я продолжаю свой проект маршрутизации одесских арт-ям. Этим летом яма на Ольгиевской ярко отметила четыре месяца своего существования. Там победил рассудок - яму закопали и заложили плиткой. Яме на Некрасова чуть больше месяца. Я думаю, у нее все впереди", - отметил художник.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Он не скрывает, что пытался не только сделать социальное заявление, но и обратить внимание горожан на проблемы современного искусства. "Арт-яма" на Некрасова отдалено напоминала скульптуру заслуженного художника Украины Сергея Савченко, которую за деньги городского бюджета установили в парке Шевченко.

Арт-объект "Границы солнца с края степи" в одесском парке Шевченко (фото - dumskaya.net)

"Любого вида малые архитектурные формы должны устанавливаться только после открытого конкурса и обсуждения с общественностью. В парке этого сделано не было, и результат соответствующий", - добавил Бондаренко.

Спустя некоторое время инсталяцию убрали представители местного ЖКСа.

Фото: dumskaya.net