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Художник креативно обратил внимание на ямы в Одессе: фото

Художник креативно обратил внимание на ямы в Одессе: фото - Фото
Кирилл Бондаренко (фото - dumskaya.net)
15.01.2020, 07:55

Спустя некоторое время инсталляцию убрали коммунальщики

Художник-акционист Кирилл Бондаренко обратил внимание на ямы в Одессе, разместив инсталляцию "Арт-яма" в центре города (переулок Некрасова, 6).  Об этом сообщает Думская.

"Этой идеей я продолжаю свой проект маршрутизации одесских арт-ям. Этим летом яма на Ольгиевской ярко отметила четыре месяца своего существования. Там победил рассудок - яму закопали и заложили плиткой. Яме на Некрасова чуть больше месяца. Я думаю, у нее все впереди", - отметил художник.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Он не скрывает, что пытался не только сделать социальное заявление, но и обратить внимание горожан на проблемы современного искусства. "Арт-яма" на Некрасова отдалено напоминала скульптуру заслуженного художника Украины Сергея Савченко, которую за деньги городского бюджета установили в парке Шевченко.

Арт-объект "Границы солнца с края степи" в одесском парке Шевченко (фото - dumskaya.net)

"Любого вида малые архитектурные формы должны устанавливаться только после открытого конкурса и обсуждения с общественностью. В парке этого сделано не было, и результат соответствующий", - добавил Бондаренко.

Спустя некоторое время инсталяцию убрали представители местного ЖКСа.

Фото: dumskaya.net

  • 1 ноября сообщалось,что вместо барельефа советском маршалу Георгию Жукову на Одесском областном военкомате установят мемориальную доску погибшим на Донбассе военным.

 

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