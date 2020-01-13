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13.01.2020, 10:55

В Одессе прошел парад трамваев: фото, видео

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В Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видео
В Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видео
В Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видеоВ Одессе прошел парад трамваев: фото, видео

Акцию повторили ради воспитанников приютов

В Одессе 12 января состоялась акция от КП Одесгорэлектротранс, рождественский парад трамваев, организованный специально для воспитанников детских домов и реабилитационных центров. Об этом сообщает Думская.

Украшенные гирляндами трамваи "Одиссей" (два односекционных и "Одиссей МАХ", - ред.) стартовали со Старосенной площади, где их ждали около 150 детей.

Директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман признался, не планировали повторять рождественскую акцию.

"Но 7 января один из воспитанников приюта совершил побег, для того чтобы принять участие в параде трамваев. Добраться до Старосенной площади он не успел, и его вернули в воспитательное учреждение. Эта история настолько поразила нас, что мы решили организовать еще одно Рождество для воспитанников детских домов и приютов", - отметил Жеман.

Фото: dumskaya.net

  • 1 января в Одессе прошла традиционная акция "Забег обещаний".
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Теги: одесса, фото, видео, парад трамваев
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