Весеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортаж

На Закарпатье пришла настоящая весна, Ужгород утонул в розовом цвету – в городе распустилась сакура и нежные магнолии. Фотографии выложила в Facebook пресс-служба местного горсовета.

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Впервые японская вишня – сакура – появилась в Ужгороде в 1923 году. Ее привезли из Вены, а позже она прочно обосновалась на улицах и в парках города, став одним из его своего рода символов.

В конце апреля – начале мая в Ужгороде проводят "дни сакуры" с ярмарками, фуд-кортами и прочими развлечениями для жителей и гостей города.

В январе 2021 года на Закарпатье расцвела "безумная" сакура: фото.

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