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26.04.2021, 14:35

Весеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортаж

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Весеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортаж
Весеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортаж
Весеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортажВесеннее Закарпатье. В Ужгороде расцвела японская вишня и магнолии – фоторепортаж

На Закарпатье пришла настоящая весна, Ужгород утонул в розовом цвету – в городе распустилась сакура и нежные магнолии. Фотографии выложила в Facebook пресс-служба местного горсовета.

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Впервые японская вишня – сакура – появилась в Ужгороде в 1923 году. Ее привезли из Вены, а позже она прочно обосновалась на улицах и в парках города, став одним из его своего рода символов. 

В конце апреля – начале мая в Ужгороде проводят "дни сакуры" с ярмарками, фуд-кортами и прочими развлечениями для жителей и гостей города.

Читайте также: В Японии необычайно рано зацвела сакура. Последний раз так было более 600 лет назад: видео

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Теги: фото, весна, ужгород, закарпатье, магнолия, сакура
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