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В Японии необычайно рано зацвела сакура. Последний раз так было более 600 лет назад: видео видео

30.03.2021, 16:46
Цветение сакуры в Японии (скриншот с видео)
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В Японии в этом году очень рано зацвела сакура. Обычно пик цветения японской вишни приходится на середину апреля, однако в этом году деревья установили рекорд, украсив кроны бело-розовыми шапками уже к концу марта, пишет BBC.

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По словам одного из местных исследователей, профессора Ясуюки Аоно, он отследил данные по дневникам цветения сакуры вплоть до 800 года и установил, что за все это время появление цветов в марте было единичными случаями. Последний раз пик цветения японских вишен в конце марта был зафиксирован в 1409 году.

Тем не менее, время цветения сакур понемногу сдвигается в более раннюю сторону, отмечают японские ученые. По их словам, этому способствует общее потепление, вызванное в том числе разрастанием в стране мегаполисов.

Читайте также: Весна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фото

Дарья Мостовая
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