В Японии в этом году очень рано зацвела сакура. Обычно пик цветения японской вишни приходится на середину апреля, однако в этом году деревья установили рекорд, украсив кроны бело-розовыми шапками уже к концу марта, пишет BBC.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По словам одного из местных исследователей, профессора Ясуюки Аоно, он отследил данные по дневникам цветения сакуры вплоть до 800 года и установил, что за все это время появление цветов в марте было единичными случаями. Последний раз пик цветения японских вишен в конце марта был зафиксирован в 1409 году.

Тем не менее, время цветения сакур понемногу сдвигается в более раннюю сторону, отмечают японские ученые. По их словам, этому способствует общее потепление, вызванное в том числе разрастанием в стране мегаполисов.

В начале января 2021 года на Закарпатье распустилась "сумасшедшая" сакура: фото.

Читайте также: Весна пришла. На западе Украины расцвела сакура: фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.