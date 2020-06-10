Черновицкая область. Перестрелка между спецназом и грабителем: трое раненых

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Двух спецназовцев с ранением головы и голени госпитализировали, также в больницу попал подозреваемый с ранением бедра

В Черновицкой области задержали подозреваемого, который отстреливался от полицейских во время побега. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полицейские получили информацию о готовящемся разбойном нападении на частный дом местного жителя. Для задержания подозреваемого привлекли спецподразделение КОРД, поскольку правоохранители были осведомлены о том, что тот будет вооружен. Оперативники устроили засаду в доме, на который готовилось нападение. 

В полиции заявляют, что в ночь, с 9 на 10 мая, фигурант проник в дом через окно подвала. Когда он услышал фразу "Работает полиция", сразу начал побег и стрельбу в сторону спецназовцев, вследствие чего ранение получили двое правоохранителей. Они открыли ответный огонь и ранили подозреваемого в бедро.

Все трое госпитализированы.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
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Теги: перестрелка, Нацполиция, стрельба, черновицкая область, спецназ
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