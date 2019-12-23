Днепр. Дайверы установили елку на глубине 40 метров: видео

Днепровские дайверы погрузились под воду на 40 метров в Новониколаевском карьере и закрепили на дне 1,5 метровую новогоднюю елку. Об этом сообщает 5 канал.

"Именно на такую глубину подразумевает уже серьезные навыки и умения дайвера. Это специальная подготовка, специальное снаряжение", - отметил дайвер Егор Коновалов.

Температура воды на глубине 40 метров - почти 0 градусов, погружение длилось не больше часа.

"Это, наверное, будет самая глубокая елка в Европе, о которой кто-либо когда слышал", - уточнил дайвер Андрей Воробьев.

Елку установили на дне с помощью специального крепления, украсив ее перед этим новогодними игрушками и гирляндой, которая, светится под водой благодаря аккумуляторам.