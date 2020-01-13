Днепропетровская область: утонуло авто, четыре погибших - видео

В Днепропетровской области автомобиль-внедорожник упал в пруд, четыре человека погибли. Об этом сообщает ГСЧС.

12 января в 19:05 в службу спасения 101 поступило сообщение о ДТП, которое произошло в Пятихатском районе селе Вишневое на местном пруду. Установлено, что ориентировочно, во время следования по плотине автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Автомобиль находится в пяти метрах от берега на глубине около трех метров.

Спасатели с помощью лебедки вытащили авто на берег. В салоне были обнаружены тела четырех погибших, в том числе подростка 14 лет (дочери владельца).

Сотрудники полиции провели следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

В 2013 году в Харьковской области водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и съехал с деревянного моста в реку Северский Донец. Из четырех человек, находившихся в салоне, выжила только одна пассажирка.

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