Донбасс. Разоблачили канал сбыта наркотиков на 1,5 млн грн: видео

Полиция разоблачила преступную группу из трех человек, которые через мессенджер Telegram занимались сбытом наркотиков в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным полиции, трое жителей Мариуполя создали Telegram-канал, где размещали информацию об имеющихся наркотиках и принимали заказы.

Фото: police.dn.ua

Оплату принимали через электронные кошельки. Во время документирования преступной деятельности полицейские провели шесть этапов оперативной закупки.

При обысках по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили более 700 г амфетамина, больше 1500 таблеток экстази, почти пол килограмма шишек каннабиса, 162 шт. LCD и галлюциногенные грибы.

Фото: police.dn.ua

Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 1,5 млн грн.

Фото: police.dn.ua

Оперативники также предотвратили очередную доставку, уничтожив около 25 закладок с наркотиками в городе.

Все члены группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса.

Им инкриминируют ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Задержанным грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По решению суда наркосбытчиков взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога: главарю группировки – 1,9 млн грн, двум соучастникам - 154000 и 96000 грн.