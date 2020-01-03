Донбасс. Разоблачили канал сбыта наркотиков на 1,5 млн грн: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция задержала всех членов группировки

Полиция разоблачила преступную группу из трех человек, которые через мессенджер Telegram занимались сбытом наркотиков в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным полиции, трое жителей Мариуполя создали Telegram-канал, где размещали информацию об имеющихся наркотиках и принимали заказы.

Фото: police.dn.ua

Оплату принимали через электронные кошельки. Во время документирования преступной деятельности полицейские провели шесть этапов оперативной закупки.

При обысках по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили более 700 г амфетамина, больше 1500 таблеток экстази, почти пол килограмма шишек каннабиса, 162 шт. LCD и галлюциногенные грибы.

Фото: police.dn.ua

Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 1,5 млн грн.

Фото: police.dn.ua

Оперативники также предотвратили очередную доставку, уничтожив около 25 закладок с наркотиками в городе.

Все члены группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса.

Им инкриминируют ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (сбыт наркотических средств и психотропных веществ). Задержанным грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По решению суда наркосбытчиков взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога: главарю группировки – 1,9 млн грн, двум соучастникам - 154000 и 96000 грн.

  • 26 ноября в результате масштабной спецоперации, в которой были задействованы около 500 сотрудников полиции и прокуратуры, разоблачили синдикат наркоторговцев и изъяты наркотики на сумму 25 млн грн.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, Telegram, наркотики, фото, видео, мариуполь, сбыт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Индонезия: 43 погибших из-за наводнения и оползней - видео
Индонезия: 43 погибших из-за наводнения и оползней - видео
Белград: фанаты атаковали посольство Черногории - видео
Белград: фанаты атаковали посольство Черногории - видео
Донбасс. Разоблачили канал сбыта наркотиков на 1,5 млн грн: видео
Донбасс. Разоблачили канал сбыта наркотиков на 1,5 млн грн: видео
ТЭК Цены на нефть резко выросли после убийства иранского генерала
Анбандлинг ГТС завершен - документ
ТЭК Анбандлинг ГТС завершен - документ
Газовой войны не будет: Украина и Россия договорились о транзите газа. Что в соглашении?
ТЭК Газовой войны не будет: Украина и Россия договорились о транзите газа. Что в соглашении?
Популярное
фото/видео
Индонезия: 43 погибших из-за наводнения и оползней - видео
Индонезия: 43 погибших из-за наводнения и оползней - видео
Белград: фанаты атаковали посольство Черногории - видео
Белград: фанаты атаковали посольство Черногории - видео 11:29
Донбасс. Разоблачили канал сбыта наркотиков на 1,5 млн грн: видео
Донбасс. Разоблачили канал сбыта наркотиков на 1,5 млн грн: видео 11:22
В Хорватии открылся Музей похмелья: видео
В Хорватии открылся Музей похмелья: видео 02.01.20, 18:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 