Вчера, 9 января, во время обстрела Очакова российские оккупанты попали в склад противокорабельных мин времен Второй мировой войны. Об этом, объясняя мощный взрыв на берегу Черного мора, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Не хотели об этом говорить, но… расскажу. Там рядом с в/ч, которую обстреливали месяцами, был склад старых-старых мин, противокорабельных, Второй мировой войны", – сообщил он.

Со слов Кима, эти боеприпасы "прямо на берегу, в песке, залили бетоном бог знает когда и сделали могильник, чтобы оно не взорвалось, потому что было опасно".

Мин было "много", добавил глава НикОВА.

"Русское чего-то решили, что там склад боеприпасов и мужественно туда стреляли долго и нудно, и вчера дорогущей ракетой, вроде "Кинжал", двумя штуками, пробили метр бетона", – рассказал Ким.

По его словам, "единственная проблема" от такой атаки захватчиков – "лишили окон и крыш пол-города" и "навели панику в Николаеве" (так как взрыв был такой силы, что его слышали за многие километры от эпицентра).

Ким говорил, что от этой детонации никто не пострадал. Видеозапись предположительно этого взрыва вчера распространилась в соцсетях.

Между тем, из-за обстрела города 9 января ранения получили 15 человек, среди них – маленький ребенок.

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Євген Пилипенко

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