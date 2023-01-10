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Ким заявил, что РФ "Кинжалами" в Очакове взорвала склад мин времен Второй мировой – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 11:38
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)
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Вчера, 9 января, во время обстрела Очакова российские оккупанты попали в склад противокорабельных мин времен Второй мировой войны. Об этом, объясняя мощный взрыв на берегу Черного мора, рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Не хотели об этом говорить, но… расскажу. Там рядом с в/ч, которую обстреливали месяцами, был склад старых-старых мин, противокорабельных, Второй мировой войны", – сообщил он.

Со слов Кима, эти боеприпасы "прямо на берегу, в песке, залили бетоном бог знает когда и сделали могильник, чтобы оно не взорвалось, потому что было опасно".

Мин было "много", добавил глава НикОВА.

"Русское чего-то решили, что там склад боеприпасов и мужественно туда стреляли долго и нудно, и вчера дорогущей ракетой, вроде "Кинжал", двумя штуками, пробили метр бетона", – рассказал Ким.

По его словам, "единственная проблема" от такой атаки захватчиков – "лишили окон и крыш пол-города" и "навели панику в Николаеве" (так как взрыв был такой силы, что его слышали за многие километры от эпицентра).

Ким говорил, что от этой детонации никто не пострадал. Видеозапись предположительно этого взрыва вчера распространилась в соцсетях. 

Читайте интервью: "Теперь задача Марченко – работа с партизанами". Ким – о войне и обороне Николаева

Євген Пилипенко
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