В Очакове в результате российского обстрела ранены 15 человек – фото
09.01.2023, 21:38
Фото: Анна Замазеева / Telegram
В результате российского обстрела Очакова ранения получили 15 человек, среди них – маленький ребенок. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
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"Количество раненых в Очакове выросло до 15. Из них один ребенок двух лет", – написал он около 20:50.
Россияне обстреляли Очаков из ракетных систем залпового огня. В городе разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.
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