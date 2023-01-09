В Очакове в результате российского обстрела ранены 15 человек – фото

В результате российского обстрела Очакова ранения получили 15 человек, среди них – маленький ребенок. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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"Количество раненых в Очакове выросло до 15. Из них один ребенок двух лет", – написал он около 20:50.

Россияне обстреляли Очаков из ракетных систем залпового огня. В городе разрушены несколько админзданий, повреждены жилые дома и городская больница.

Утром 9 января оккупанты ударили ракетами ЗРК С-300 по рынку в освобожденном поселке Шевченково в Харьковской области: две женщины погибли, есть несколько раненых.

В ночь на 9 января РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне.

Андрій Водяний

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