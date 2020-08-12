На Одессу обрушился мощный ливень: некоторые улицы подтопило – фото, видео

Сегодня после полудня в Одессе прошел мощный ливень. Об этом пишет Думская.

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Дождь сопровождался громом и молнией. Сперва стихия ударила по Киевскому и Малиновскому районам.

В Одесгорэлектротранс сообщили об оборванных линиях электропередач на Лунина: не ходили троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13. А на 3-й станции Большого Фонтана на рельсы дерево упало - не ходил трамвай №17.

В курортном же районе Аркадия, на улице Генуэзской, из-за погоды стояли пробки, отмечают в издании. "Стихия была страшной, но непродолжительной", - пишут они.

Позже в мэрии заявили, что в целом ливневая система справилась с нагрузкой, но в некоторых местах были подтопления, в частности на улицах Приморской и Черняховского. По состоянию на 15:30 эти проблемы ликвидированы, движение транспорта восстановлено.

Балковская, часть Приморской, а также Таможенная площадь. Одессу затапливало 30 июня. Из-за мощных дождей под водой тогда оказались улицы

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