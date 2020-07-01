На Одессу обрушился ливень и затопил улицы - фоторепортаж, видео

В Одессе из-за сильного ливня, который прошел 30 июня, некоторые улицы оказались затоплены - залило Балковскую, часть Приморской, а также Таможенную площадь. Об этом сообщает Думская.
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Подъезды к Таможенной площади перекрыла полиция .
На центральных улицах было затруднено движение транспорта.
Позже движение транспорта через площадь открыли, несмотря на бьющие из люков фонтаны.
На месте работали коммунальщики и экскаватор, выехавший из порта.
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