На Одессу обрушился ливень и затопил улицы - фоторепортаж, видео

В Одессе из-за сильного ливня, который прошел 30 июня, некоторые улицы оказались затоплены - залило Балковскую, часть Приморской, а также Таможенную площадь. Об этом сообщает Думская.

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Подъезды к Таможенной площади перекрыла полиция .

На центральных улицах было затруднено движение транспорта.

Позже движение транспорта через площадь открыли, несмотря на бьющие из люков фонтаны.

На месте работали коммунальщики и экскаватор, выехавший из порта.

Фото, видео: dumskaya.net

С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.

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