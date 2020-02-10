На Прикарпатье ветер сносит крыши и валит деревья: фото, видео

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Горные спасатели опубликовали видео, на котором шквальный ветер буквально сбивает людей с ног

В Ивано-Франковской области шквальный ветер вырывает с корнями деревья, обрывает линии электропередач и срывает крыши с домов. Туристов просят воздержаться от походов в горы.

Областное управление ГСЧС сообщает о повреждении части крыши сельской школы Рожнятовского района. Учебный процесс приостановлен. Пострадавших нет.

Также повреждена кровля здания сельского совета в селе Пнев Надвирнянского района. Рабочий процесс приостановлен.

В целом спасатели сообщают о последствиях непогоды в четырех районах области: Рожнятовском, Надвирнянском, Богородчанском и Долинском.

В городе Долина сильный ветер сорвал часть крыши со здания школы-интерната, а также повалил деревья.

Более 30 населенных пунктов остались полностью без света и 35 – частично, сообщила заместитель главы ОГА Мария Савка местному изданию Галка. В Яремче, по ее словам, зафиксировали шквальный ветер скоростью 25 м/с, в Долинском районе - 34 м/с. Повреждены 28 линий электропередачи.

Директора Прикарпатьеоблэнерго Олег Сеник сказал, что ликвидация отключений осложняется сильным ветром, который мешает обходу сетей. "Это опасностью для населения. Обращаемся к жителям, не подходить к оборванным проводам и по возможности не покидать свои дома", - сказал Сеник.

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы из-за сильного ветра и ограниченной видимости. Черногорский горный поисково-спасательный пост опубликовал видео, на котором шквальный ветер буквально сбивает людей с ног.

Сегодня ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий. 11 февраля в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Карпатах сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности желтый).

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Теги: ветер, погода, прикарпатье, ивано-франковск
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