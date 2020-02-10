Штормовое предупреждение: где ухудшится погода - карта

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Завтра, 11 февраля, в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Карпатах сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в течение дня ожидается + 1, + 6 градусов, на юге местами до +8 градусов.

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По ее словам, ночью существенно потеплеет до нуля, кроме востока, где будет -3, -8 градусов.

"Атмосферный фронт несет в Украину осадки - дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от запада до востока в течение суток", - отметила Диденко.

Она добавила, что в Киеве завтра дождь и мокрый снег ожидаются ночью, утром и вечером, юго-западный ветер немного уменьшится. Температура воздуха ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем ​​до +5 градусов.