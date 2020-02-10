Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
10.02.2020, 08:04

Синоптики предупреждают о сильном ветре на западе и центре страны

В Украину идет потепление, сегодня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1, + 8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0, -5 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик предупредила о сильном ветре до 15-25 м/с на западе, в Карпатах до 30 м/с.

"Атмосферный фронт с запада принесет в наши западные области, в Винницкую и в северную часть дождь и мокрый снег. Осадки более вероятны завтра днем ​​ли вечером", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Карпатах - значительные осадки, Киеве – штормовой ветер, до +5 градусов, вечером ожидается дождь и мокрый снег.

  • 9 февраля сообщалось, что в Украине на 10 февраля объявлено штормовое предупреждение.
Еще по теме
Напишите нам
ветер погода потепление карта атмосферный фронт
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 