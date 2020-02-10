В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Украину идет потепление, сегодня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1, + 8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0, -5 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик предупредила о сильном ветре до 15-25 м/с на западе, в Карпатах до 30 м/с.

"Атмосферный фронт с запада принесет в наши западные области, в Винницкую и в северную часть дождь и мокрый снег. Осадки более вероятны завтра днем ​​ли вечером", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Карпатах - значительные осадки, Киеве – штормовой ветер, до +5 градусов, вечером ожидается дождь и мокрый снег.