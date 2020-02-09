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Погода. Мокрый снег, метели: объявлено штормовое предупреждение

Погода. Мокрый снег, метели: объявлено штормовое предупреждение - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
09.02.2020, 15:45

10 февраля в Киеве желтый уровень опасности

В Украине на 10 февраля объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

По Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый), в Киеве порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

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