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Сегодня в Украине сухо, днем почти везде потеплеет

Сегодня в Украине сухо, днем почти везде потеплеет - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
09.02.2020, 08:26

В Киеве до 0...+2

В Украине 9 февраля будет сухо, а днем почти везде потеплеет. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

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Карта: Facebook Диденко

Ветер умеренный, юго-западный, ближайшей ночью температура ожидается -5...-12 градусов, на востоке, частично в Запорожье и в большинстве центральных областях, кроме Винницкой, -10...-17 градусов. 

Однако днем потеплеет до + 1... + 7 градусов, только на востоке, а также в Днепре и близлежащих районах будут морозы -1...-8 градусов.

В Киеве воскресенье обещает быть без осадков, днем ​​потеплеет до 0 ...+ 2 градусов.

В понедельник потепление поднимется еще на несколько градусов, однако будет сильный ветер.

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