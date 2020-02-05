Циклон Petra уже в Украине: штормовое предупреждение - погода

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Сегодня в Украину пришел циклон Petra, который вызвал ухудшение погоды: сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах", - предупредила Диденко.

В ГСЧС предупредили, что ожидается сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м / с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см).

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

По словам Диденко, на севере ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха днем ​​в Украине от -1 градусов до +3 градусов. На юге еще удержатся + 5, + 10 градусов, однако уже 6 февраля и там похолодает.

В Киеве - осадки преимущественно в виде мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (I уровень опасности).

Диденко добавила, что к концу недели похолодание в Украине усилится.

7-9 февраля прогнозируется ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до -7, -13 градусов, днем ​​до -1, -6 градусов; в восточных областях и Карпатах ночью -11,-16 градусов, днем -​​5, -10 градусов.