До 25 см снега. В Украину идет южный циклон: погода ухудшится

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

5 февраля южный циклон обусловит в большинстве областей Украины сложную погоду. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, прогнозируется сильный снег, сильный дождь - в зависимости от температуры воздуха, штормовой ветер, налипание мокрого снега, метели, постепенное ощутимое похолодание.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик уточнила, что южные циклоны вследствие температурной разницы обусловливают зимой снегопады и метели, летом - мощные ливни, грозы.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 5-6 февраля в центральных областях - сильный снег, в восточных областях значений снег с дождем, в южных областях прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица.

В Кировоградской и Днепропетровской ожидается сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

Диденко напомнила, что снегопады в Киеве 23 марта 2013 года были вызваны именно южным циклоном.