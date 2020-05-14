На свалке в Херсоне нашли трудовых мигрантов из Закарпатья, среди них - дети

На самой большой свалке в Херсоне полицейские обнаружили 25 трудовых мигрантов из Закарпатья, среди которых были дети. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полицейские установили, что 18 взрослых и семеро детей приехали из Мукачево. Взрослые объяснили, что в Херсон приехали на работу: собирали и сортировали мусор. Они жили в лачуге рядом со свалкой, где нет света, воды и каких-либо элементарных условий для проживания детей.

Теперь детей поместят в больницу, проверят их здоровье и окажут всю необходимую помощь. Полиция проверит законность пребывания и трудоустройства в области указанных граждан. Также проверят возможное нарушение закона предприятием, которому принадлежит свалка и где работали люди. Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда.