В Ровенской и Львовской областях из-за выпавшего снега были проблемы с движением на дорогах. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, во Льововской области из-за снежных переметов и порывчатого ветра на трассе регионального значения Р-15 Ковель-Жовква ограничивали движение крупногабаритного транспорта (между селом Тудроковичи и Хоробрив Сокальского района). Движение малогабартиного было замедлено, работала снегоочистительная техника.

В пресс-службе Укравтодора добавили, что на участке от села Бояничи до админграницы Волынской области (км 89 + 538 – км 104 + 400) ограничение на движение крупногабаритного транспорта вводилось до 15:00.

Как пишет ГСЧС, в Ровенской области проблемными были два участка: объездная дорога Ровно и трасса Ровно-Луцк в районе села Броники. На ней обеспечили проезд, заторы были ликвидированы, движение было замедленным.

Всего спасатели отбуксировали 38 транспортных средств и предоставили помощь 93 людям, пишут в ГСЧС. Привлечено 37 спасателей и 10 единиц техники.

Сегодня в Украине из-за ухудшения погоды объявлен первый уровень опасности (желтый).

Марк Сировой

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