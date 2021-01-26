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Ухудшение погоды. По всей Украине объявлен желтый уровень опасности – карта

26.01.2021, 10:22
Ухудшение погоды. По всей Украине объявлен желтый уровень опасности – карта - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

По всей Украине из-за ухудшения погоды объявлен первый уровень опасности (желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как сообщается, 26 января в стране порывы ветра будут достигать скорости 15-20 м/с. В западной части страны будет гололед, а в Волынской и Ровенской областях – значительные снегопады и метели. 

Здесь и по тексту – нажимайте на карты, чтобы увеличить

Объявлен первый уровень опасности (желтый). Это значит, что погодные условия – потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять бдительность и следить за информацией о возможных ухудшениях погоды.

Укргидрометцентр также предупреждает о значительной и умеренной опасности схождения лавин в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Посмотреть прогноз погоды в Украине на вторник 26 января можно на этой карте.

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Марк Сировой
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Украина погода прогноз Укргидрометцентр опасность

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