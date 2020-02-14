Остановилось сердце. Полицейский вернул к жизни мужчину: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Инцидент произошел в супермаркете Полтавы

В Полтаве полицейский спас 32-летнего мужчину, у которого внезапно остановилось сердце в супермаркете. Об этом сообщает ТСН.

Полицейский по дороге со службы домой зашел в магазин и увидел, как один из посетителей упал без сознания. "Сердце мужчины не билось, поэтому коп начал сердечно-легочную реанимацию. Вскоре пострадавший пришел в себя", - отмечается в сообщении.

Врачи скорой помощи, которые приехали по вызову, признали, что действия сотрудника полиции были своевременными и профессиональными, а благодаря его молниеносной реакции и осведомленности удалось спасти жизнь мужчины.

Он сейчас находится под наблюдением медиков.

  • 27 сентября в Луганской области полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: полтава, полицейский, видео, супермаркет, остановка сердца
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео
Экономика Китай впервые стал торговым партнером Украины №1 - Кулеба
Alibaba заявил о разрушительном влиянии коронавируса на экономику
Экономика Alibaba заявил о разрушительном влиянии коронавируса на экономику
"Пленки Гончарука", феномен Укрбуда, коррупция в ГАСИ на 10 млрд. Интервью с Еленой Шуляк
Недвижимость "Пленки Гончарука", феномен Укрбуда, коррупция в ГАСИ на 10 млрд. Интервью с Еленой Шуляк
Популярное
фото/видео
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Год разлуки. Трогательная встреча астронавта NASA и собаки: видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео
Музыка. Билли Айлиш написала трек к новому фильму о Бонде - видео 11:32
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео
Дрон Фурия. Фронтовые "глаза" ВСУ с высоты птичьего полета: видео 11:07
Остановилось сердце. Полицейский вернул к жизни мужчину: видео
Остановилось сердце. Полицейский вернул к жизни мужчину: видео 10:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 