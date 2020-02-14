Остановилось сердце. Полицейский вернул к жизни мужчину: видео

В Полтаве полицейский спас 32-летнего мужчину, у которого внезапно остановилось сердце в супермаркете. Об этом сообщает ТСН.

Полицейский по дороге со службы домой зашел в магазин и увидел, как один из посетителей упал без сознания. "Сердце мужчины не билось, поэтому коп начал сердечно-легочную реанимацию. Вскоре пострадавший пришел в себя", - отмечается в сообщении.



Врачи скорой помощи, которые приехали по вызову, признали, что действия сотрудника полиции были своевременными и профессиональными, а благодаря его молниеносной реакции и осведомленности удалось спасти жизнь мужчины.

Он сейчас находится под наблюдением медиков.