Под Днепром обрушился автомобильный мост с фурой – фото, видео

Сегодня в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушился мост, когда по нему проезжала фура. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы чрезвычайны ситуаций.

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Обвал произошел около 10 часов утра. Мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий – Запорожье и находится в собственности Службы автомобильных дорог Днепропетровской области. В результате инцидента никто не пострадал.

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Сейчас на месте происшествия работают специалисты, решается вопрос о применении спецтехники. Причины обрушения пока не установлены.

из-за динамического удара перегруженной фуры. В августе 2019-го автомост обрушился в Харькове. Укравтодор заявил , что это произошло

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Фото - 34.ua и Роман Чернышев/Facebook