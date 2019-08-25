Динамический удар. Названа причина разрушения моста в Харькове

Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Укравтодора.
Отмечается, что сейчас транспортные потоки направлены по другой части окружной - по дороге Киев-Харьков - Довжанский.
Сообщается, что согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 года, мост, построенный в 1977 году, квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился.
По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая двигалась по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции.
Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения.
Сообщается, что сейчас анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины разрушения.
Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно. На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.
По результатам обследования будет принято решение о том, ремонтировать только поврежденный участок, или проводить полную реконструкцию моста.
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