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Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве

Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве - Фото
Парковый пешеходный мост (фото - pixabay.com)
02.08.2019, 15:05

Часть бетонной конструкции пешеходного моста на Труханов остров обвалилась

В Киеве обрушилась часть бетонной конструкции Паркового моста. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Портал выложил видео, на котором видны обломки, лежащие под мостом:

Парковый мост — пешеходный мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова. Мост построен в 1956—1957 годах.

Ранее сообщалось, что на стеклянном мосту Кличко треснули перила.

Год назад было принято решение о реконструкции моста Патона, но она до сих пор не начата из-за того, что мост находится под охраной государства, как памятка архитектуры и мостостроительства.

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парковый мост
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