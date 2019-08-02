Обрушилась часть конструкции моста на Труханов остров в Киеве

Парковый пешеходный мост (фото - pixabay.com)

В Киеве обрушилась часть бетонной конструкции Паркового моста. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Портал выложил видео, на котором видны обломки, лежащие под мостом:

Парковый мост — пешеходный мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова. Мост построен в 1956—1957 годах.

Ранее сообщалось, что на стеклянном мосту Кличко треснули перила.

Год назад было принято решение о реконструкции моста Патона, но она до сих пор не начата из-за того, что мост находится под охраной государства, как памятка архитектуры и мостостроительства.