В Киеве на стеклянном мосту Кличко треснули перила

Пешеходный мост (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парки Владимирская горка и Крещатый, заменят за два дня. Об этом сообщили в коммунальном предприятии Инженерный центр, передает пресс-служба КМДА.

По данным Киевгоргосадминистрации, на предприятии планируют демонтировать и заменить стеклянный элемент в среду, 31 июля. Стекло снимут и отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности.

Также сообщается, что специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было ли осуществлено акта вандализма.

13 июня, соединяющий Арку дружбы народов со Владимирской горкой пешеходно-велосипедный мост, защитная пленка на стеклянных элементах которого уже неоднократно ломалась, уже закрывали на ремонт. Ранее вместо защитной пленки собирались установить еще слой супербронированного стекла.