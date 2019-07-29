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В Киеве на стеклянном мосту Кличко треснули перила

В Киеве на стеклянном мосту Кличко треснули перила - Фото
Пешеходный мост (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.07.2019, 18:23

Специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было ли осуществлено акта вандализма

Поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парки Владимирская горка и Крещатый, заменят за два дня. Об этом сообщили в коммунальном предприятии Инженерный центр, передает пресс-служба КМДА.

По данным Киевгоргосадминистрации, на предприятии планируют демонтировать и заменить стеклянный элемент в среду, 31 июля. Стекло снимут и отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности.

Также сообщается, что специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было ли осуществлено акта вандализма.

13 июня, соединяющий Арку дружбы народов со Владимирской горкой пешеходно-велосипедный мост, защитная пленка на стеклянных элементах которого уже неоднократно ломалась, уже закрывали на ремонт. Ранее вместо защитной пленки собирались установить еще слой супербронированного стекла.

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