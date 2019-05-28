С новым мостом Кличко снова проблемы: фото

Между слоями стекла нового пешеходного моста в Киеве заметили разводы воды и грязи. Об этом сообщил Алексей Копытко в Facebook.

"Я не знаю, какой гений подсунул Кличко легенду, что в мост якобы кто-то стрелял, потому что любому видно: главные вандалы - это те, кто укладывал сами стекла. Во-первых, под всеми стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиментра полтора-два", - пишет Копытко.

Чтобы показать величину зазора, он поставил в него книгу и сфотографировал.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, частично сделанный из стекла.Он соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.

26 мая стекло на мосту покрылось трещинами. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. По его словам, основная версия - акт вандализма. Не исключалось, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла, возможно, в результате стрельбы. К концу дня эксперты пришли к выводу, что стекло было повреждено из-за ударов тяжелым предметом.