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28.05.2019, 16:20

С новым мостом Кличко снова проблемы: фото

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С новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фото
С новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фото
С новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фотоС новым мостом Кличко снова проблемы: фото

На этот раз под стеклом заметили разводы воды и грязи

Между слоями стекла нового пешеходного моста в Киеве заметили разводы воды и грязи. Об этом сообщил Алексей Копытко в Facebook

"Я не знаю, какой гений подсунул Кличко легенду, что в мост якобы кто-то стрелял, потому что любому видно: главные вандалы - это те, кто укладывал сами стекла. Во-первых, под всеми стеклами вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиментра полтора-два", - пишет Копытко.

Чтобы показать величину зазора, он поставил в него книгу и сфотографировал.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, частично сделанный из стекла.Он соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.

26 мая стекло на мосту покрылось трещинами. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. По его словам, основная версия - акт вандализма. Не исключалось, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла, возможно, в результате стрельбы. К концу дня эксперты пришли к выводу, что стекло было повреждено из-за ударов тяжелым предметом

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Теги: виталий кличко, мост
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