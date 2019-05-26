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Поврежденные элементы заменят в течение суток, пообещал мэр

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал у себя в Facebook и на канале Telegram видео повредженного покрытия на новом пешеходном мосту и комментарий коммерческого директора компании-поставщика стекла Александра Козленко. Он сказал, что нанести такие повреждения можно было только тяжелым предметом - молотком, гирей или гантелей.

Сообщается, что вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное - бронированное стекло - не пострадало.

Кличко пообещал, что поврежденные элементы заменят в течение суток.

Ранее сегодня сообщалось, что стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками". В полиции сказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. По словам Кличко, основная версия - акт вандализма. Не исключалось, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Возможно, в результате стрельбы.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.

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Теги: киев, вандализм, виталий кличко, мост
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