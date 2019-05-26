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26.05.2019, 18:31

Кличко о трещине в мосте: Сказать, что я зол - ничего не сказать!

Кличко о трещине в мосте: Сказать, что я зол - ничего не сказать! - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам мэра, стекло не могло треснуть само собой

Учитывая толщину и характеристики стекла, установленного на новом пешеходном мосту в Киеве, оно не могла треснуть само собой. Об этом написал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр сообщил, что стекло треснуло на двух фрагментах пола. 

По словам Кличко, основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла. Возможно, в результате стрельбы.

"Сказать, что я обескуражен и зол - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ", - написал мэр.

Ранее сегодня сообщалось, что стекло на мосту покрылось трещинами и "паутинками". В полиции сказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. Пешеходно-велосипедный мост соединяет парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.

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Теги: киев, виталий кличко, мост
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