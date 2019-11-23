Под Киевом объявили план-перехват из-за "детских шалостей": видео

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Крики ребенка во время игры "в копов и преступников" напугал местных жителей

В Буче Киевской области был объявлен план перехват после того, как местные жители сообщили о пропаже ребенка, передает отдел коммуникации областной полиции.

Правоохранители прибыли по указанному адресу, однако оказалось, что никто не пропадал. Они выяснили, что когда трое детей играли в "копов и преступников", один из них стал громко кричать "помогите". Местные жители услышали крики – и сообщили в полицию.

Патрульные не сразу смогли найти мальчиков, так как те прятались от них, опасаясь ответственности. После профилактической беседы ребят отпустили.  

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Теги: план-перехват, киев, дети, буча, киевская область
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