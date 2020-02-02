Под Львовом в рефрижераторе нашли четверых нелегалов: видео

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Они пытались уехать в Германию, и буди удивлены, узнал, что находятся в Украине

Вчера около 23:00 возле Львова в рефрижераторе грузовика, перевозившем яблоки, нашли четырех нелегалов. Об этом пишет ZAXID.NET.

Грузовой авторефрижератор с российской регистрацией, где обнаружили нелегальных мигрантов, перевозил яблоки из Македонии в Россию. Пересекая украинскую границу, водитель грузовика остановился на АЗС в Гамалиевке возле Львова. Он утверждает, что не знал о людях, но услышал странные звуки. Поскольку фура была опломбирована, он вызвал полицию, а также таможенников. Открыв рефрижератор, там обнаружили четырех молодых людей в полубессознательном состоянии.

У двух из них оказались документы граждан Афганистана, еще двое вообще не имеют никаких документов. Позже выяснилось, что самому молодому 15 лет, самому старшему - 23. По данным медиков, нелегальные мигранты находятся в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Мигранты провели в рефрежираторы более четырех суток. По их словам, каждый из них заплатил посреднику по $2 000 долларов, их обещали доставить из Македонии в Германию, поэтому они были удивлены, что оказались в Украине.

Согласно правилам транспортировки яблок в авторефрижераторах, их перевозят при температуре от +2 до + 5 нрадусов, при этом холодильная камера не вентилируется.

  • В октябре 2019 года сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими разоблачили вероятных членов организованной преступной группы, которая якобы незаконно переправляла мигрантов и наркотики из Турции в страны ЕС.

Читайте также: Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика

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Теги: мигранты, нелегалы, афганистан, львовския область
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