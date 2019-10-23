Полиция разоблачила ОПГ, переправлявшую мигрантов в ЕС: видео

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицейскими разоблачили вероятных членов организованной преступной группы, которая якобы незаконно переправляла мигрантов и наркотики из Турции в страны ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции и Госпогранслужбы.

Группа действовала на территории Херсонской и Николаевской областей.

Следствие установило, что они якобы подыскивали потенциальных жертв с финансовыми трудностями и втягивали их в противоправную деятельность.

Кроме того, лица из этой группы, как сообщают в пресс-службе, самостоятельно строили "яхты" для перевозки мигрантов. На судна делали поддельные документы и присваивали чужие номера.

По данным следствия, схема выглядела следующим образом: яхта с кураторами и завербованным украинцами выходила из портов Украины в определенную точку у берегов Турции, забирала мигрантов, после этого куратор сходил с лодки и возвращался в Украину самолетом, а украинские граждане перевозили мигрантов в ЕС, где их задерживали правоохранители. Мигранты получали статус беженца, а украинцев сажали в тюрьму за незаконную деятельность.

По данным пограничников, сейчас в Греции за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения возможным организаторам преступной группы.

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