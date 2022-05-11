Украинские защитники уничтожили 30 российских оккупантов и взяли в плен еще двух в Харьковской области во время контрнаступательных действий. Видео опубликовала Государственная пограничная служба.
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Отмечается, что сводный отряд пограничников ликвидировал не только личный состав противника, но и уничтожил бронетехнику.
На видео ВСУ показали пленных, которые заявили, что являются жителями Красного Луча в Луганской области.
В ведомстве добавили, что на днях украинские военные освободили от оккупантов населенные пункты, откуда противник из минометов и ствольной артиллерии обстреливал жилые массивы Харькова.
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