СБУ пресекла масштабную схему поставок военной продукции в РФ: видео и фото

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СБУ блокировала масштабный механизм поставок военной продукции для авиатехники в РФ

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали масштабный механизм поставок военной продукции для авиатехники украинских оборонных предприятий в РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что к сделке причастны более 20 человек. Организаторы задействовали ряд коммерческих структур в Украине, Евросоюзе и РФ. Среди них были представители криминальных кругов, занимающихся контрабандой. Они закупали на предприятиях Укроборонпрома продукцию военного назначения: для сделок якобы привлекались чиновники из Минобороны. Затем продукция перемещалась в страны ЕС, откуда реэкспортировалась в РФ. 

В ходе спецоперации в Харьковской области, по информации СБУ, был задержан один из активных участников группы при попытке перемещения товаров военного назначения вне пунктов таможенного контроля. На месте правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет.

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Проведено более 30 обысков по местам работы и проживания фигурантов, местам хранения товаров военного назначения на территории Харьковской и Николаевской областей. Во время следственных действий изъята продукция военного назначения, документы оффшорных и фиктивных компаний, банковские платежные карточки, а также средства, возможно добытые преступным путем.

  • 18 марта сообщалось, что СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда.

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Теги: сбу, укроборонпром, рф
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