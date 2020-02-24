Шторм в Николаеве. Ветер разрушил мост через реку Ингул: видео

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По состоянию на 15:00 порывы ветра в городе достигают 32 м/с, объявлен III уровень опасности

Сегодня, 24 февраля, в Николаеве мощный шквальный ветер повредил пешеходный понтонный мост через реку Ингул. Об этом сообщает МедиаИнфо.

Мост изогнулся, от берега оторвалась металлическая конструкция моста со стороны ул. Набережная и упала в реку. Во время инцидента люди не пострадали.

Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Николаевского городского совета Дмитрий Канарский опубликовал в Facebook видео, где зафиксирован момент повреждения моста.

По информации Николаевского гидрометеорологического центра, по состоянию на 15:00 порывы ветра в городе достигают 32 м/с. В ближайшие часы они достигнут 35-38 м/с. Объявлен III уровень опасности, красный.

  • Ранее сегодня сообщалось о шторме в Одессе, в результате которого на 60-летнюю женщину упало дерево, она погибла на месте. 
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Теги: Николаев, шторм
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