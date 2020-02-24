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24.02.2020, 14:49

На Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видео

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На Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видео
На Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видео
На Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видеоНа Одессу обрушился шторм: повреждены авто, погибла женщина - фото, видео

Аварийные бригады коммунальных служб устраняют последствия непогоды

На Одессу сегодня обрушился шторм, на улице Нежинской дерево упало на 60-летнюю женщину, в результате она погибла на месте. Об этом сообщает Думская.

По состоянию на 13:00, в городе упали 48 деревьев на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Шишова, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Екатерининской, Космонавтов, Ицхака Рабина, Довженко, Генерала Петрова, Садовой, Крымской, Керченской.

Аварийные бригады коммунальных служб устраняют последствия непогоды. Автомобили получили повреждения, в частности, на проспекте Шевченко, а на улице Маразлиевской слетевшие с крыши алюминиевые трубы проткнули внедорожник.

В Покровском переулке упали два рядом стоящих дерева - они придавили сразу семь автомобилей.

Сила ветра достигала 25−28 м/с, он сорвал кровлю с местного здания культуры.

Общественный транспорт работает с перебоями. В некоторых домах в разных районах городах нет электроэнергии.

Фото, видео: dumskaya.net

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.
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Теги: автомобили, одесса, фото, видео, деревья, шторм
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