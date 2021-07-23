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"Средство от вредителей". В ГСЧС объяснили происхождение розовых луж возле Ровно: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 18:58
Видео ГСЧС
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Сегодня, 23 июля, в Ровенской области обнаружили лужи розового цвета. Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выяснили, что это средство проитив вредителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Жидкость неустановленного происхождения ярко-розового цвета, которая была обнаружена сегодня в Ровенской области – это Префект, сертифицированный в Украине препарат для борьбы с вредителями", – говорится в сообщении. 

Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания.

По информации ГСЧС, у препарата Префект третий класс опасности из существующих пяти.

Чтобы определить, что за жидкость разлита вблизи Ровно, специалисты ГСЧС совместно с Госэкоинспекцией и гидрометеослужбой взяли пробы грунта и самого вещества для тестов.

Также эксперты исследовали атмосферный воздух на участке от села Колоденки до село Мятин Ровенского района, где появились розовые лужи, и установили, что опасных веществ в воздухе нет.

Как отмечается, исследования проводились на выявление в атмосферном воздухе диоксида серы – 0,003 мг/м.куб (предельная допустимая концентрация, ПДК – 0,5 мг/м.куб); диоксида азота – 0,010 мг/м.куб (ПДК – 0,2 мг/м.куб); оксида азота – 0,010 мг/м.куб (ПДК – 0,4 мг/м.куб).

Угрозы для людей нет.

Специалисты ГСЧС координируют процесс утилизации вещества сельхозпроизводителем.

Наталия Медведева
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ГСЧС ровно ровноазот
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