Сегодня, 23 июля, в Ровенской области обнаружили лужи розового цвета. Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выяснили, что это средство проитив вредителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Жидкость неустановленного происхождения ярко-розового цвета, которая была обнаружена сегодня в Ровенской области – это Префект, сертифицированный в Украине препарат для борьбы с вредителями", – говорится в сообщении.

Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания.

По информации ГСЧС, у препарата Префект третий класс опасности из существующих пяти.

Чтобы определить, что за жидкость разлита вблизи Ровно, специалисты ГСЧС совместно с Госэкоинспекцией и гидрометеослужбой взяли пробы грунта и самого вещества для тестов.

Также эксперты исследовали атмосферный воздух на участке от села Колоденки до село Мятин Ровенского района, где появились розовые лужи, и установили, что опасных веществ в воздухе нет.

Как отмечается, исследования проводились на выявление в атмосферном воздухе диоксида серы – 0,003 мг/м.куб (предельная допустимая концентрация, ПДК – 0,5 мг/м.куб); диоксида азота – 0,010 мг/м.куб (ПДК – 0,2 мг/м.куб); оксида азота – 0,010 мг/м.куб (ПДК – 0,4 мг/м.куб).

Угрозы для людей нет.

Специалисты ГСЧС координируют процесс утилизации вещества сельхозпроизводителем.

20 июля на заводе Ровноазот произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты.

По данным ГСЧС в Ровенской области, на момент утечки газа его концентрация в воздухе составляла 1 мг/м.куб, тогда как опасным считается уровень в 5 мг/м куб.

Наталия Медведева

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