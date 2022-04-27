Подразделения территориальной обороны артиллерией уничтожили российскую бронетехнику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что подразделения ТрО нанесли потери армии РФ на Запорожском направлении. "Результат работы нашей артиллерии", – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно как минимум четыре единицы уничтоженной техники, в том числе дымящийся танк.

Смотрите также: ВСУ показали, как сбили российский вертолет со Stinger и посадили беспилотник – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.