UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тероборона артиллерией сожгла российский танк и бронетехнику под Запорожьем: видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 09:18
Сожженная ТРО российская техника (скриншот видео Генштаба ВСУ)
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Подразделения территориальной обороны артиллерией уничтожили российскую бронетехнику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что подразделения ТрО нанесли потери армии РФ на Запорожском направлении. "Результат работы нашей артиллерии", – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно как минимум четыре единицы уничтоженной техники, в том числе дымящийся танк.

Смотрите также: ВСУ показали, как сбили российский вертолет со Stinger и посадили беспилотник – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
танк Запорожье армия рф бронетехника тероборона войска россии ТрО
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 