Подразделения территориальной обороны артиллерией уничтожили российскую бронетехнику. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Отмечается, что подразделения ТрО нанесли потери армии РФ на Запорожском направлении. "Результат работы нашей артиллерии", – говорится в подписи к видео.
На кадрах видно как минимум четыре единицы уничтоженной техники, в том числе дымящийся танк.
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