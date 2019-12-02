Угоны авто премиум-класса. Полиция задержала банду: фото, видео

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Правоохранители изъяли несколько автомобилей, среди которых Jaguar, Lexus, Land Rover

В Киевской области оперативники разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением автомобилей премиум-класса (Jaguar, Lexus, Land Rover). Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По данным полиции, противоправную деятельность банда осуществляла в разных регионах Украины.

Правоохранители провели 15 обысков в Киевской области и столице, в Полтаве, Львове и других населенных пунктах, по адресам проживания задержанных и местам отстоя похищенного автотранспорта.

Фото: npu.gov.ua

В качестве вещественных доказательств изъяли спецтехнику для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения автомобилей и устройство для поиска GPS маячков, а также номерные знаки, девять свидетельств о регистрации транспортных средств.

Фото: npu.gov.ua

Обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства.

Фото: npu.gov.ua

Задержанных лиц доставили в полицию, им будет объявлено о подозрении, после этого - избрана мера пресечения.

Также изъяли и доставили на площадку временного содержания шесть автомобилей. Некоторые из них задержали перед пропускным пунктом с временно оккупированной территории Крыма.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

  • 27 сентября Служба безопасности Украины задержала организованную преступную группировку, которые, по данным следствия, угоняла элитные автомобили по всей территории страны.

 

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Теги: полиция, фото, видео, автомобиль, угон, премиум-класса
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